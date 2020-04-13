ارتفاع عدد مصابي كورونا في تونس إلى 726 شخصا

أعلنت وزارة الصحة في بلاغ لها مساء اليوم الاثنين، أنه بتاريخ 12 أفريل 2020، تم إجراء 587 تحليلا مخبريا (المخبر المرجعي بمستشفى شارل نيكول: 221 تحليلا، مخبر معهد باستور تونس: 208 تحليلا، مخبر مستشفى فطومة بورقيبة بالمنستير: 41 تحليلا، مخبر مستشفى فرحات حشاد بسوسة: 79 تحليلا، مخبر مستشفى الحبيب بورقيبة بصفاقس: 38 تحليلا).

ولقد تم تسجيل 33 تحليلا إيجابيا، 14 منها حالات إصابة سابقة لا تزال حاملة للفيروس و19 حالة إصابة جديدة ليصبح العدد الجملي للمصابين بهذا الفيروس، وذلك بعد التثبت من المعطيات وتحيينها، 726 حالة مؤكدة من بين 11825 تحليل جملي، تتوزع على 23 ولاية .

وأعلنت الوزارة أنه منذ تاريخ 22 مارس 2020، تم إجلاء 2390 شخصا، من بينهم 818 شخصا أتموا فترة الحجر الصحي الإجباري، كما سجّلت من بينهم 29 حالة إصابة وافدة وقع التكفل بها في مراكز الإيواء التي تم وضعها للغرض.

وقد تم إخضاع حوالي 3500 شخصا من بين المخالطين للحالات المؤكدة المسجلة إلى هذا التايخ للحجر الصحي الذاتي.

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