ارتفاع عدد مصابي كورونا في تونس إلى 901 شخصا

أعلنت وزارة الصحة في بلاغ لها مساء اليوم الثلاثاء، أنه بتاريخ 20 أفريل 2020، تم إجراء 878 تحليلا مخبريا، 138 تحليلا منهم في إطار متابعة المرضى السابقين.

وقد تم تسجيل 34 تحليلا إيجابيا، 17 منها حالات إصابة سابقة لا تزال حاملة للفيروس و17 حالة إصابة جديدة ليصبح العدد الجملي للمصابين بهذا الفيروس، وذلك بعد التثبت من المعطيات وتحيينها، 901 حالة مؤكدة من بين 18165 تحليلا إجماليا، تتوزع على عدد من الولايات .

ودعت وزارة الصحة كافة المواطنين للالتزام الكامل باحترام القانون وكل إجراءات الحجر الصحي الذاتي والحجر العام بكل مناطق البلاد وذلك لاحتواء المرض والحد من انتشاره.

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