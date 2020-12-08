ارتفاع عدد مُصابي كورونا في الوسط المدرسي إلى 3674 شخصا

ارتفع إجمالي الإصابات بفيروس كورونا المستجد بالوسط المدرسي إلى 3674 حالة إصابة إلى حدود يوم 4 ديسمبر الجاري.

وكشفت وزارة التربية على صفحتها الرسمية بالفايسبوك مساء الاثنين، أن أكبر عدد من الإصابات في الوسط المدرسي سُجّلت في صفوف المدرسين بـ 1675 إصابة، شفي منهم 1189 مصابا، يليهم التلاميذ بـ 1575 إصابة، وتعافى منهم 1071 مصابا.

كما بلغت نسبة الإصابات في صفوف إطار الإشراف الإداري والبيداغوجي والإداريين والقيمين العامين والقيميين والمرشدين التطبيقيين 311 إصابة، شفيت منهم 238 حالة، فيما ارتفع عدد الإصابات في صفوف العملة إلى 93 مصابا، تعافى منهم 74 عاملا.

وارتفعت عدد حالات الشفاء إلى 2572 حالة أي بمعدل شفاء بلغ 70 بالمائة، فيما استقر عدد حالات الوفيات بكوفيد 19 عند 28 حالة وفاة منذ انطلاق السنة الدراسية وإلى غاية 4 ديسمبر الحالي.

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