ارتفاع عدد وفيات كورونا إلى 28 شخصا

ارتفع عدد مصابي كورونا في تونس إلى 685 شخصا موزعين على 22 ولاية، فيما بلغ عدد الوفيات 28 شخصا.

وتتوزع الوفيات على هذه الولايات:

(05 صفاقس، 04 سوسة، 03 أريانة، 01 الكاف، 01 المهدية، 01 تطاوين، 01 بنزرت، 03 تونس، 02 مدنين، 04 منوبة، 01 سيدي بوزيد، 01 نابل، 01 بن عروس).

ومن جانب آخر، أعلنت الوزارة أنه في إطار المتابعة الحينية للوافدين تم إلى حد هذا التاريخ إخضاع 19653 شخصا للحجر الصحي الذاتي، 19344 منهم أتموا فترة المراقبة الصحية و309 مازالوا تحت الحجر الصحي والمراقبة الصحية اليومية كما وقع إخضاع حوالي 3000 شخصا من بين المخالطين للحالات المؤكدة للحجر الصحي الذاتي.

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