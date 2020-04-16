ارتفاع عدد وفيات كورونا إلى 37 شخصا

أعلنت وزراة الصحة مساء اليوم الخميس، ارتفاع عدد وفيات كورونا في تونس إلى 37 شخصا.

ويتوزع المصابون على ولايات تونس (5)، أريانة (5)، بن عروس (3)، منوبة (5)، نابل (1)، بنزرت (1)، الكاف (1)، سوسة (5)، المهدية (1)، صفاقس (5)، سيدي بوزيد (1)، مدنين (3)، تطاوين (1).

من جانب آخر، أعلنت الوزارة أنه منذ تاريخ 22 مارس 2020، تم إجلاء 2905 شخصا، من بينهم 946 شخصا أتموا فترة الحجر الصحي الإجباري، كما سجّلت من بينهم 29 حالة إصابة وافدة وقع التكفل بها في مراكز الإيواء التي تم وضعها للغرض.

وقد تم إخضاع حوالي 3500 شخصا من بين المخالطين للحالات المؤكدة المسجلة إلى هذا التاريخ للحجر الصحي الذاتي.

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