ارتفاع عدد وفيات كورونا في تونس

أعلنت وزارة الصحة في بلاغ لها اليوم السبت، ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا في تونس إلى 54 حالة وفاة.

وأكدت الوزارة بأن 642 حالة إصابة ما تزال حاملة للفيروس وهي بصدد المتابعة من بينها 24 حالة إصابة وقع التكفل بهم في المستشفى.

يُشار إلى أنه تمّ إجراء 1494 تحليلا مخبريا من بينها 31 تحليلا في إطار متابعة المرضى السابقين ليبلغ بذلك العدد الجملي للتحاليل 111517.

وقد تم تسجيل 142 تحليلا إيجابيا من بينهم 120 حالة إصابة جديدة: منها 116 حالة إصابة محلية و4 حالات إصابة وافدة و22 تحليلا إيجابيا لحالات إصابة سابقة لا تزال حاملة للفيروس، ليصبح العدد الجملي للمصابين بهذا الفيروس، وذلك بعد التثبت من المعطيات وتحيينها، 2023 حالة مؤكدة من ضمنها 1327 حالة شفاء.

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