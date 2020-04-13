أعلنت وزارة الصحة في بلاغ لها مساء اليوم الاثنين، ارتفاع عدد وفيات كورونا في تونس إلى 34 شخصا.
ويتوزع المتوفون على هذه الولايات:
تونس (5)، صفاقس (5)، سوسة (5)، أريانة (4)، منوبة (4)، مدنين (3)، بن عروس (2)، نابل (1)، بنزرت (1)، الكاف (1)، ، المهدية (1)، سيدي بوزيد (1) ، تطاوين (1).
ودعت وزارة الصحة كافة المواطنين للالتزام الكامل باحترام القانون وكل إجراءات الحجر الصحي الذاتي والحجر العام بكل مناطق البلاد وذلك لاحتواء المرض والحد من انتشاره.
كلمات البحث :تونس;كورونا;وفيات
نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.