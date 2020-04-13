ارتفاع عدد وفيات كورونا في تونس إلى 34 شخصا

أعلنت وزارة الصحة في بلاغ لها مساء اليوم الاثنين، ارتفاع عدد وفيات كورونا في تونس إلى 34 شخصا.

ويتوزع المتوفون على هذه الولايات:

تونس (5)، صفاقس (5)، سوسة (5)، أريانة (4)، منوبة (4)، مدنين (3)، بن عروس (2)، نابل (1)، بنزرت (1)، الكاف (1)، ، المهدية (1)، سيدي بوزيد (1) ، تطاوين (1).

ودعت وزارة الصحة كافة المواطنين للالتزام الكامل باحترام القانون وكل إجراءات الحجر الصحي الذاتي والحجر العام بكل مناطق البلاد وذلك لاحتواء المرض والحد من انتشاره.

كلمات البحث :تونس;كورونا;وفيات