ارتفاع في الحرارة بأغلب الجهات

تتميز درجات الحرارة اليوم الجمعة، بارتفاع في أغلب الجهات حيث تتراوح القصوى عامة بين 35 و 41 درجة.

تكون الأجواء مغيّمة جزئيا مع ظهور خلايا رعدية محلية بعد الظهر بالشمال تكون مصحوبة بأمطار وإمكانية تساقط البرد بأماكن محدودة.

تكون الريح من القطاع الجنوبي سرعتها قوية نسبيا من 20 إلى 40 كلم/س قرب السواحل وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات ثم تتجه إلى القطاع الشمالي بعد الظهر بالشمال كما تتجاوز مؤقتا 60 كلم/س أثناء ظهور الخلايا الرعدية، والبحر عامة البحر مضطرب فمتموج بالشمال.

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