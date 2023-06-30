ارتفاع في الحرارة تصل إلى 46 درجة بالجنوب

يتميز طقس اليوم الجمعة، بارتفاع طفيف متوقع في الحرارة لتتراوح القصوى بين 28 و35 درجة بالمناطق الساحلية للشمال والوسط، وتكون بين 37 و43 ببقية الجهات مع ظهور الشهيلي كما تصل إلى 46 بالجنوب الغربي.

خلايا رعدية متوقع تكونها بالمرتفعات بعد الظهر ترافقها امطار احيانا غزيرة مع تساقط البرد باماكن محدودة ثم تشمل تدريجيا بعض المعتمديات الشرقية.

تكون الرياح ضعيفة إلى معتدلة وتتقوى نسبيا بعد الظهر قرب السواحل وأثناء مرور السحب الرعدية، أما البحر قليل الاضطراب إلى مضطرب فمحليا شديد الاضطراب بالشمال.

كلمات البحث :حرارة;طقس