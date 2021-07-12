ارتفاع في الحرارة تصل إلى 46 درجة مع ظهور الشهيلي

اخر تحديث : 12/07/2021

حرارة

يتميز طقس اليوم الاثنين 12 جويلية 2021، بارتفاع نسبي في الحرارة لتتراوح القصوى بين 33 و37 درجة بالمناطق الساحلية وتكون بين 39 و44 ببقية الجهات كما تصل محليا إلى 46 بالجنوب مع ظهور الشهيلي.
سحب قليلة بأغلب الجهات تتكاثف تدريجيا بعد الظهر بالمرتفعات الغربية ترافقها أمطار متفرقة ومحليا رعدية.
تكون الرياح معتدلة عموما وتصل سرعتها إلى مستوى 40 كلم/س قرب السواحل، أما البحر مضطرب بالشمال ومتموج بالسواحل الشرقية.


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