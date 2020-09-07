ارتفاع في الحرارة مع أمطار متفرقة بعد الظهر

نستقبل الأسبوع الجاري، بهدوء نسبي بعد الاضطرابات الجوية القوية التي عشناها نهاية الأسبوع المنقضي، بفترات مشمسة تتخللها سحب عابرة بأغلب الجهات ومن المنتظر ان تتكون خلايا رعدية بعد الظهر بالمناطق الغربية ترافقها امطار متفرقة.

تكون الرياح معتدلة عموما وتصل سرعتها إلى مستوى 40 كلم/س قرب السواحل، أما البحر متموج بالشمال ومضطرب بالسواحل الشرقية.

هناك ارتفاع طفيف مرتقب في الحرارة لتتراوح القصوى بين 27 و31 درجة بالشمال والوسط والجنوب الشرقي وتكون بين 32 و36 ببقية الجهات.

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