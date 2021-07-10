ارتفاع في الحرارة مع أمطار متفرقة بعد الظهر

يتميز طقس اليوم السبت 10 جويلية 2021، بملامح صيفية خالصة مع ارتفاع طفيف في الحرارة بالمناطق الداخلية حيث تتراوح القصوى بين 37 و42 درجة مع ظهور الشهيلي كما تصل إلى 44 بالجنوب الغربي، وتكون اقل نسبيا قرب السواحل حيث تتراوح بين 28 و34 درجة.

تكون الرياح معتدلة عموما وتصل سرعتها إلى مستوى 40 كلم قرب السواحل الشرقية اخر النهار، أما البحر قليل الاضطراب إلى مضطرب بالسواحل الشرقية.

سحب قليلة بأغلب الجهات تتكاثف تدريجيا بعد الظهر بالوسط الغربي مع ظهور خلايا رعدية ترافقها امطار متفرقة.

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