ارتفاع في الحرارة مع أمطار متوقعة بعد الظهر بهذه الولايات

يتميز طقس اليوم الخميس 11 جوان 2020، بارتفاع نسبي مرتقب في درجات الحرارة لتتراوح القصوى بين 29 و34 درجة بالشمال والوسط وسواحل الجنوب الشرقي، تكون بين 32 و38 ببقية الجهات كما تصل إلى 41 بالبرمة وبرج الخضراء مع ظهور الشهيلي.

نشاط متوقع للخلايا الرعدية بعد الظهر بالمرتفعات الغربية حيث تكون مصحوبة بامطار متفرقة والولايات المعنية بأولى مستويات اليقظة نتيجة لتكون السحب الرعدية هي القصرين وسليانة والكاف.

الرياح ضعيفة إلى معتدلة عموما وتصل سرعتها إلى مستوى 30 كلم/س، أما البحر قليل الاضطراب إلى متموج.

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