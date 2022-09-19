ارتفاع في الحرارة مع أمطار متوقعة بعد الظهر بهذه المناطق

يتميز طقس اليوم الاثنين، بارتفاع نسبي متوقع في الحرارة لتتراوح القصوى بين 35 و41 درجة باغلب الجهات كما تصل إلى 43 بالجنوب مع ظهور الشهيلي باستثناء السواحل الشمالية حيث تتراوح بين 29 و34 درجة.

امطار رعدية متوقعة بعد الظهر بالمرتفعات الغربية مع تساقط البرد و ظهور الصواعق بأماكن محدودة ثم تتفرع لتشمل تدريجيا بعض المعتمديات الشرقية للشمال والوسط.

تكون الرياح ضعيفة إلى معتدلة وتصل سرعتها إلى مستوى 40 كلم/س قرب السواحل الشرقية كما تتجاوز مؤقتا 70 أثناء ظهور السحب الرعدية، أما البحر قليل الاضطراب إلى مضطرب شرق البلاد.

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