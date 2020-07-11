ارتفاع في الحرارة مع أمطار متوقعة بهذه الولايات

يتميز طقس اليوم السبت 11 جويلية 2020، بارتفاع نسبي مرتقب في درجات الحرارة لتصعد القصوى إلى مستوى 42/36 درجة مع ظهور الشهيلي محليا بالجنوب، وتكون اقل بالمناطق الساحلية الشرقية حيث تتراوح بين 32 و36 درجة.

نشاط متوقع للخلايا الرعدية بعد الظهر بالمرتفعات الغربية حيث تكون مصحوبة بامطار متفرقة والولايات المعنية بأولى مستويات اليقظة نتيجة لنشاط السحب الرعدية هي القصرين ، سليانة ، الكاف ، سيدي بوزيد ، جندوبة، قفصة والقيروان.

تكون الرياح معتدلة عموما وتصل سرعتها إلى مستوى 40 كلم/س بعد الظهر بالساحل الشمالي.. البحر قليل الاضطراب إلى مضطرب بالشمال وملائم عموما لمختلف الأنشطة البحرية.

كلمات البحث :أمطار;الحرارة;طقس;ولايات