ارتفاع في الحرارة مع امطار متوقعة ليلاً

يتميز طقس اليوم الأربعاء، بالارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة حيث تتراوح القصوى بين 24 و 28 درجة بأقصى الشمال الغربي وجهة الوطن القبلي لكن في بقية الجهات تكون بين 31 و 36 درجة مع ظهور الشهيلي محليا.

كما يكون طقس اليوم مغيما بأغلب الجهات ثم تتكاثف السحب آخر النهار وأثناء الليل بالشمال والمناطق الغربية مع امطار متفرقة ومؤقتا رعدية.

مازال عنصر الرياح يتطلب الحذر، مع رياح جنوبية تكون قوية قرب السواحل والمرتفعات و بالجنوب وتكون مثيرة لدواوير رملية هناك ومعتدلة ببقية الجهات والبحر شديد الاضطراب على كافة المجالات.

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