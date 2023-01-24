ارتفاع في الحرارة مع تقلص في فاعلية الرياح

يتميز طقس اليوم الثلاثاء، بضباب محلي بالمنخفضات قد يميز الساعات الأولى للنهار ومن ثم سحب عابرة بأغلب الجهات تكون احيانا كثيفة بالمناطق الساحلية الشمالية مع أمطار متفرقة.

ارتفاع طفيف متوقع في الحرارة لتتراوح القصوى بين 5 و10 درجات بالمرتفعات وتكون بين 10 و15 ببقية الجهات.

تقلص نسبي مرتقب في فاعلية الرياح لتتراجع سرعتها القصوى إلى مستوى 40 كلم/س، أما البحر مضطرب بالشمال وقليل الاضطراب بالسواحل الشرقية.

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