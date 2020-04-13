ارتفاع في الحرارة مع رياح قوية تصل إلى 60 كلم/س

يكون طقس اليوم الاثنين 13 أفريل 2020، مغيما جزئيا على كامل البلاد ثم تتكاثف السحب تدريجيا بالمناطق الغربية مع بعض الأمطار الضعيفة والمحلية ثم تشمل بقية المناطق الشرقية.

تكون الريح من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا فقوية من 40 إلى 60 كلم/س قرب السواحل وبالمرتفعات وبالجنوب مع دواوير رملية محلية ومعتدلة فقوية نسبيا من 20 إلى 45 كلم/س ببقية المناطق، أما البحر شديد الاضطراب فمحليا هائج بالشمال.

الحرارة في ارتفاع نسبي وتتراوح القصوى بين 25 و 30 درجة بالشمال والوسط وبالجنوب الشرقي، في حدود 21 بالمرتفعات وبين 28 و 34 درجة ببقية الجهات وتصل إلى 38 درجة بأقصى الجنوب.

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