ارتفاع في الحرارة مع رياح قوية تصل إلى 70 كلم/س

يتميز طقس اليوم 8 ديسمبر 2020، ببعض التغييرات، مع ارتفاع طفيف منتظر في الحرارة لتتراوح القصوى بين 12 و17 بالشمال والمرتفعات وبين 17 و21 ببقية الجهات.

تتواصل شدة الرياح قرب السواحل حيث تصل سرعتها إلى مستوى 70 كلم/س والنشرات التحذيرية سارية المفعول بالنسبة للملاحة والصيد البحري والبحر هائج بكافة السواحل كما ترافقها دواوير رملية محلية بالجنوب..

بعض الأمطار المتفرقة بالشمال الغربي متوقعة بعد الظهر لتشمل بقية مناطق الشمال ومحليا الوسط ليلا.

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