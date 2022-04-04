ارتفاع في الحرارة مع سماء قليلة السحب بأغلب الجهات

يتميز طقس اليوم الاثنين، برياح من القطاع الشرقي قوية قرب السواحل وبالجنوب مع دواوير رملية تساهم في انخفاض مدى الرؤية الأفقية ومعتدلة فقوية نسبيا ببقية المناطق.

يكون البحر شديد الاضطراب فهائج بالشمال والنشرات التحذيرية الخاصة بالملاحة والصيد البحري سارية المفعول مع ارتفاع في درجات الحرارة وتتراوح القصوى بين 17 و 21 درجة بالشمال و الوسط و في حدود 14 درجة بالمرتفعات و بين 20 و 32 درجة بالجنوب و تصل إلى 37 درجة بأقصى الجنوب مع ظهور الشهيلي محليا.

تكون السماء قليلة السحب بأغلب الجهات وأحيانا كثيفة بالشمال و الوسط مع امكانية نزول بعض الأمطار الضعيفة و طقس مغيم جزئيا بالجنوب

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