ارتفاع في الحرارة مع ظهور الشهيلي

اخر تحديث : 23/07/2020

حرارة

يتميز طقس اليوم الخميس 23 جويلية 2020، بارتفاع نسبي في درجات الحرارة نتيجة لتنقل التيارات الهوائية إلى القطاع الجنوبي لتتراوح القصوى بين 31 و36 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات وتكون بين 36 و40 ببقية الجهات مع ظهور الشهيلي.
تكون الرياح ضعيفة إلى معتدلة سرعتها لا تتجاوز 30 كلم/س والبحر عامة قليل الاضطراب والسباحة ممكنة بمختلف الشواطئ.
كما يمتاز الطقس بسحب قليلة بأغلب الجهات يُتوقّع أن تتكاثف اكثر بالشمال والمرتفعات بعد الظهر.


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