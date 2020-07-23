ارتفاع في الحرارة مع ظهور الشهيلي

يتميز طقس اليوم الخميس 23 جويلية 2020، بارتفاع نسبي في درجات الحرارة نتيجة لتنقل التيارات الهوائية إلى القطاع الجنوبي لتتراوح القصوى بين 31 و36 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات وتكون بين 36 و40 ببقية الجهات مع ظهور الشهيلي.

تكون الرياح ضعيفة إلى معتدلة سرعتها لا تتجاوز 30 كلم/س والبحر عامة قليل الاضطراب والسباحة ممكنة بمختلف الشواطئ.

كما يمتاز الطقس بسحب قليلة بأغلب الجهات يُتوقّع أن تتكاثف اكثر بالشمال والمرتفعات بعد الظهر.

كلمات البحث :الشهيلي;حرارة;طقس