ارتفاع في الحرارة مع ظهور الشهيلي

يتميز طقس اليوم الأربعاء، بارتفاع طفيف متوقع في الحرارة خلال هذا اليوم لتتراوح القصوى بين 32 و37 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات وتكون بين 37 و42 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشهيلي.

خلايا رعدية متوقع تكونها بالمرتفعات بعد الظهر ترافقها امطار مع إمكانية تساقط البرد باماكن محدودة ثم تشمل تدريجيا بعض المعتمديات الشرقية.

تكون الرياح ضعيفة إلى معتدلة وتصل سرعتها إلى 40 كلم/س قرب السواحل، أما البحر قليل الاضطراب إلى مضطرب.

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