ارتفاع في الحرارة مع ظهور الشهيلي



يتميز طقس اليوم الثلاثاء 11 أوت 2020، ببعض التغييرات مقارنة بالاستقرار الكلى الذي ميز الأمس.

كما سيشهد الطقس ارتفاعا طفيفا مرتقبا في الحرارة لتتراوح القصوى بين 30 و34 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات وتكون بين 35 و40 ببقية الجهات مع ظهور الشهيلي.

ويكون هناك نشاط منتظر للرياح قرب السواحل وخصوصا بأقصى الشمال الغربي حيث تصل سرعتها إلى مستوى 50 كلم/س، أما البحر مضطرب إلى شديد الاضطراب بمنطقة سرات والسباحة غير منصوح بها بسواحل طبرقة ونفزة ببقية المجالات البحرية أما البحر قليل الاضطراب إلى متموج والأنشطة البحرية ممكنة.

طقس صاف الى قليل السحب على كامل البلاد.

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