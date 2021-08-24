ارتفاع في الحرارة مع ظهور الشهيلي

يتميز طقس اليوم الثلاثاء 24 أوت 2021، ببعض التغييرات المنتظرة مقارنة بالـ 24 ساعة الفارطة تتمثل في ارتفاع طفيف على مستوى درجات الحرارة حيث تتراوح القصوى بين 30 و 34 درجة قرب السواحل الشمالية و بالمرتفعات و بين 36و 42 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشهيلي محليا.

كما يتميز الطقس بعودة لنشاط الخلايا الرعدية في فترة ما بعد الظهر بالمرتفعات الغربية و تكون مصحوبة بأمطار و تساقط برد بأماكن محدودة.

تكون هناك رياح من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الجنوبي بالوسط والجنوب، سرعتها قوية نسبيا قرب السواحل الشرقية بعد الظهر ومعتدلة ببقية الجهات، بحر قليل الاضطراب فمضطرب بالسواحل الشرقية.

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