ارتفاع في الحرارة مع ظهور الشهيلي

يتميز طقس اليوم السبت، بارتفاع طفيف على مستوى درجات الحرارة، حيث تتراوح القصوى بين 34 و 38 درجة بالمناطق الساحلية و المرتفعات وبين 38 و 42 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشهيلي محليا.
تكون الرياح عموما ضعيفة فمعتدلة ثم تتقوى نسبيا آخر النهار بخليجي تونس و قابس، يكون بحر قليل الاضطراب ثم مضطرب بكل من خليج تونس و قابس مع تواصل وجود مؤشرات لظهور خلايا رعدية بعد الظهر بالوسط الغربي مصحوبة بأمطار محليّة ثم تشمل تدريجيا بعض الجهات الشرقية.
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