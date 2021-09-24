ارتفاع في الحرارة مع ظهور الشهيلي

يتميز طقس اليوم الجمعة 24 سبتمبر 2021، بارتفاع على مستوى درجات الحرارة حيث تتراوح القصوى بين 30 و 35 درجة بالمناطق الساحلية الشرقية وبين 35 و 41 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشهيلي محليا.
كما تكون الأجواء مغيمة جزئيا بأغلب المناطق مع هبوب رياح من القطاع الجنوبي قوية نسبيا فقوية من 30 إلى 50 كلم/س قرب السواحل وضعيفة فمعتدلة داخل البلاد.
يكون البحر شديد الاضطراب بمنطقة سرات و مضطربا ببقية السواحل.
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