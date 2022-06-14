ارتفاع في الحرارة مع ظهور الشهيلي

اقرأ المزيد ...

الحرارة في ارتفاع تصل محليا 42 درجة مع ظهور الشهيلي يشهد طقس،اليوم الاحد، ارتفاع في درجات الحرارة تتراوح القصوى بين 34 و 39 درجة وتصل محليا 42 د ...

الحرارة تصل إلى 42 درجة مع ظهور الشهيلي يكون طقس اليوم الاثنين 26 جوان 2017، صاف إلى قليل السحب بأغلب الجهات. تكون الريح من القطاع ...

الحرارة في ارتفاع تصل إلى 40 درجة مع ظهور الشهيلي يكون الطقس اليوم الجمعة 01 أوت 2014، صاف فقليل السحب على كامل البلاد. تكون الريح من الق ...

الحرارة في ارتفاع تصل إلى 42 درجة مع ظهور الشهيلي يكون الطقس اليوم الخميس 03 جويلية 2014، مغشى بسحب قليلة بأغلب المناطق. تكون الريح من القط ...