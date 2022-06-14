ارتفاع في الحرارة مع ظهور الشهيلي

تكون الأجواء اليوم الثلاثاء، صيفية مستقرة بكل ما تحمل الكلمة من معاني مع ارتفاع طفيف مرتقب في الحرارة لتتراوح القصوى بين 30 و35 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات وتكون بين 35 و40 ببقية الجهات مع ظهور الشهيلي.
تكون الرياح ضعيفة إلى معتدلة والبحر قليل الاضطراب وملائم لمختلف الانشطة البحرية.
فترات مشمسة تتخللها سحب قليلة بأغلب الجهات وتكون أكثر كثافة بالمرتفعات الغربية بعد الظهر.
كلمات البحث :الشهيلي;حرارة;طقس
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