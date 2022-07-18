ارتفاع في الحرارة مع ظهور الشهيلي

يتميز طقس اليوم الاثنين 18 جويلية 2022، بأجواء صيفية مستقرة مع انطلاقة هذا الأسبوع ومن المنتظر تسجيل ارتفاع طفيف في الحرارة لتتراوح القصوى بين 31 و36 درجة بالمناطق الساحلية وتكون بين 36 و41 داخل البلاد مع ظهور الشهيلي.

تكون الرياح ضعيفة إلى معتدلة عموما وتصل سرعتها إلى مستوى 40 كلم/س قرب السواحل الشمالية، أما البحر قليل الاضطراب إلى مضطرب بالشمال.

طقس صاف الى قليل السحب بأغلب الجهات.

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