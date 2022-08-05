ارتفاع في الحرارة مع ظهور الشهيلي

يتميز طقس اليوم الجمعة، بارتفاع طفيف متوقع في الحرارة لتتراوح القصوى بين 31 و36 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات وتكون بين 36 و41 ببقية الجهات مع ظهور الشهيلي محليا.

خلايا رعدية متوقع تكونها بالمرتفعات بعد الظهر ترافقها امطار متفرقة عموما.

تكون الرياح ضعيفة إلى معتدلة وتصل سرعتها إلى مستوى 40 كلم/س قرب السواحل وبالجنوب الشرقي بعد الظهر، اما البحر قليل الاضطراب إلى متموج.

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