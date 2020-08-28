ارتفاع في الحرارة مع نشاط منتظر للخلايا الرعدية بعد الظهر

سيشهد طقس اليوم الجمعة 28 أوت 2020، العديد من التغييرات، حيث سيكون هناك ارتفاع طفيف في الحرارة لتتراوح القصوى بين 31 و36 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات وتكون بين 36 و41 ببقية الجهات مع ظهور الشهيلي محليا.

نشاط منتظر للخلايا الرعدية بعد الظهر بالمرتفعات الغربية حيث تكون مصحوبة بامطار متفرقة والولايات المعنية بأولى مستويات اليقظة نتيجة لنشاط السحب الرعدية هي القصرين، سيدي بوزيد، سليانة والكاف .

تكون الرياح قوية نسبياً إلى قوية بعد الظهر قرب السواحل وأثناء ظهور السحب الرعدية وتتجاوز 50 كلم/س، أما البحر مضطرب إلى شديد الاضطراب بالشمال وقليل الاضطراب إلى مضطرب بالسواحل الشرقية.

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