ارتفاع لدرجات الحرارة من جديد بداية من الغد الجمعة

تعود الحرارة إلى الارتفاع خلال يومي الجمعة والسبت 29 جويلية 2023، ويكون الارتفاع ملحوظا أكثر مع ظهور الشهيلي بمناطق الوسط والجنوب خاصة يوم السبت 29 جويلية 2023، لتتجاوز المعدلات بفارق بين 5 و10 درجات مئوية.

وأفاد المعهد الوطني للرصد الجوي في نشرة متابعة اليوم الخميس، أن درجات الحرارة القصوى ستتراوح عامة بين 40 و44 وتكون مرتفعة جدا بين 45و49 درجة بالجنوب.

وأشار المعهد، إلى أن الحرارة ستنخفض تدريجيا بداية من بعد ظهر يوم الأحد 30 جويلية 2023 لتكون قريبة من المعدلات العادية خلال الأيام القليلة الموالية.

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