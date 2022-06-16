ارتفاع متوقع في الحرارة مع رياح ضعيفة

يتميز طقس اليوم الخميس، بضباب محليا كثيف وخصوصا بالمنخفضات والمناطق المجاورة للسدود والغابات والاودية مما يتسبب في انخفاض مدى الرؤية الأفقية قد يميز الساعات الأولى للنهار ومن ثم أجواء مشمسة تتخللها بعض السحب لا غير.

ارتفاع طفيف متوقع في الحرارة لتتراوح القصوى بين 31 و36 درجة بالمناطق الساحلية الشرقية وبالمرتفعات وبين 36 و41 ببقية الجهات.

تكون الرياح ضعيفة إلى معتدلة ثم تتقوى نسبيا بعد الظهر قرب السواحل الشرقية، أما البحر قليل الاضطراب إلى مضطرب بخليج قابس.

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