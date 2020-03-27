ارتفاع مصابي فيروس كورونا في تونس إلى 227 شخصا

أعلنت وزارة الصحة في بلاغ لها اليوم الجمعة، أنه بتاريخ 26 مارس 2020، تم تسجيل 30 حالة إصابة جديدة من مجموع 282 تحليلا مخبريا ليصبح العدد الجملي للمصابين بهذا الفيروس 227 حالة مؤكدة من بين 2045 تحليلا جمليا.

وأشارت الوزارة إلى أنه في إطار المتابعة الحينية للوافدين تمّ إلى حدّ هذا اليوم إخضاع 17888 شخصا للحجر الصحي الذاتي، 8845 منهم أتموا فترة المراقبة الصحية و9043 مازالوا تحت الحجر الصحي والمراقبة الصحية اليومية.

وأكدت وزارة الصحة على ضرورة الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، معولة على وعي المواطنين في هذا الظرف الصحي الدقيق للتحلي بالمسؤوليّة الجماعيّة والالتزام بالحجر الصحي الذاتي لمجابهة انتشار فيروس كورونا الجديد وحماية الأمن الصحي.

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