ارتفاع مصابي كورونا المقيمين بالمستشفيات والمصحات إلى 1161 شخصا

أعلنت وزارة الصحة في بلاغ لها مساء الثلاثاء، عن ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا المقيمين بالمستشفيات العمومية والمصحات الخاصة إلى 1161 شخصا بتاريخ 29 مارس الجاري، 300 منهم بأقسام العناية المركزة، و105 مريضا تحت جهاز التنفس الاصطناعي.

كما تم في اليوم نفسه، تسجيل 1005 إصابة جديدة بالفيروس التاجي من جملة 5556 تحليلا مخبريا تم إجراءه، ليرتفع العدد الجملي للحالات المكتشفة إلى 252171 شخصا.

وأشارت وزارة الصحة في بلاغها، إلى تسجيل 28 حالة وفاة جديدة ليُصبح عدد الوفيات الجملي المبلغ عنها 8788 شخصا.

كما تم في التاريخ نفسه، تسجيل 792 حالة شفاء، ما يرفع عدد المتعافين من الفيروس إلى 252171 متعافٍ.

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