ارتفاع معدل التضخم

بلغ معدل التضخم مستوى 6.3 بالمائة خلال شهر أكتوبر 2021، بعد استقراره في حدود 6.2 بالمائة خلال شهري سبتمبر وأوت 2021، وفق ما أعلن عنه المعهد الوطني للإحصاء، اليوم الجمعة.

وأرجع المعهد هذا الارتفاع، أساسا، إلى تطوّر نسق ارتفاع أسعار الملابس والأحذية من 7،8 بالمائة خلال سبتمبر إلى 8،6 بالمائة خلال أكتوبر وكذلك أسعار مواد وخدمات التعليم من 6،1 بالمائة في سبتمبر إلى 7،8 بالمائة خلال اكتوبر 2021.

وبخصوص أسعار الموّاد الغذائيّة أشارت مؤسّسة الإحصاء إلى تراجع طفيف في وتيرة ارتفاع أسعار الموّاد الغذائيّة إلى 7 بالمائة مقابل 7،2 بالمائة خلال سبتمبر 2021.

ويعود هذا المعدل إلى ارتفاع أسعار لحوم الدواجن بنسبة 27،3 بالمائة وزيت الزيتون بنسبة 23 بالمائة والبيض بنسبة 14،4 بالمائة والغلال الطازجة بنسبة 13،7 بالمائة والاسماك الطازجة بنسبة 8،3 بالمائة.

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