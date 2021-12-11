ارتفاع نسبة إيجابية تحاليل كورونا إلى 4.98%

أعلنت وزارة الصحة في بلاغ لها مساء الجمعة، ارتفاع نسبة التحاليل الإيجابية ليوم 9 ديسمبر 2021، إلى 4.98 بالمائة، بعد تسجيل 241 إصابة جديدة بفيروس كورونا من مجموع 4835 تحليلا مخبريا.

كما تم في اليوم نفسه، تسجيل 3 حالات وفاة ما يرفع العدد الجملي للوفيات المبلغ عنها إلى 25419 شخصا.

ويتم حاليا التكفل بـ167 مصابا بالفيروس في المستشفيات العمومية والمصحات الخاصة، 50 منهم بأقسام الإنعاش والعناية المركزة و8 أشخاص تحت التنفس الاصطناعي.

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