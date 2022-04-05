ارتفاع نسبي في الحرارة مع أمطار ضعيفة

يتميز طقس اليوم الثلاثاء، بارتفاع نسبي في درجات الحرارة لتتراوح القصوى بين 17 و22 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات وتكون بين 23 و30 ببقية الجهات كما تصل إلى 38 بالبرمة وبرج الخضراء مع ظهور الشهيلي.

تتطلب شدة الرياح اليقظة قرب السواحل الشمالية وبالجنوب الغربي حيث ترافقها دواوير رملية محلية، أما البحر شديد الاضطراب بالشمال ومضطرب بالسواحل الشرقية.

أجواء مغيمة جزئيا بأغلب الجهات إلى كثيفة السحب بالشمال مع أمطار ضعيفة ومحلية.

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