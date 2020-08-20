ارتفاع وفيات كورونا في تونس إلى 63 شخصا

أعلنت وزارة الصحة في بلاغ لها مساء اليوم الخميس، ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا في تونس إلى 63 حالة، فيما تزال 1083 حالة حاملة للفيروس وهي بصدد المتابعة.

وأشارت الوزارة إلى أن عدد مصابي كورونا في تونس بلغ 2543 حالة مؤكدة ، منها 1397 حالة شفاء.

وقد تم، منذ تاريخ فتح الحدود في27 جوان 2020، تسجيل 1342 حالة مؤكدة حاملة لفيروس الكورونا الجديد منها 466 حالة وافدة و874 حالة محلية (65%) و13 حالة وفاة (%1) وقد بلغ العدد الجملي للمرضى اللذين تم ايواؤهم بالمستشفيات 309 (%23).

ويقع التكفل حاليا بـــ 36 مريضا في المستشفيات من بينهم 6 مرضى باقسام العناية المركزة. ويبلغ عدد الحالات النشيطة 1078 (80%) وعدد المرضى الحاملين للاعراض 119 (9%).

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