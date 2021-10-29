استئناف الأنشطة الدّينية وفتح الميضات انطلاقا من 1 نوفمبر

اخر تحديث : 29/10/2021
من قبل | نشرت في : الدين,تونس

استئناف الأنشطة الدّينية وفتح الميضات انطلاقا من 1 نوفمبر

قرّر وزير الشؤون الدّينية إبراهيم الشائبي انطلاقا من يوم 01 نوفمبر 2021، استئناف مختلف الأنشطة الدّينية من دروس وإملاءات قرآنية بالمساجد والجوامع، وفتح الميضات بها وذلك على إثر إشرافه على جلسة العمل المشتركة بين وزارتي الشؤون الدّينية والصّحة الملتئمة صباح اليوم الجمعة 29 أكتوبر الجاري.
وشدّد الوزيـر على ضرورة مواصلة احترام البروتوكول الصحّي وتكثيف التعقيم والتنظيف .


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