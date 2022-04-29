استئناف الدروس في المؤسسات التربوية يوم 4 ماي المقبل

أعلنت وزارة التربية في بلاغ لها يوم الخميس، أن الدروس ستستأنف في المؤسسات التربوية بعد عطلة العيد بداية من يوم 4 ماي المقبل.

وأشارت الوزارة إلى أن عطلة عيد الفطر المبارك ستكون بداية من يوم الأحد غرة ماي وإلى غاية يوم الثلاثاء 3 ماي المقبل.

وكانت رئاسة الحكومة قد أعلنت في بلاغ سابق، أن أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية يتمتّعون بمناسبة عيد الفطر المبارك بثلاثة أيام عطلة وذلك أيام 1 و2 و3 ماي 2022.

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