اليوم: استئناف الدروس لتلاميذ البكالوريا



يستأنف تلاميذ البكالوريا اليوم الخميس 28 ماي 2020، بأكثر من 600 معهد ثانوي الدروس لتدارك ما بقي من البرنامج الدراسي للسنة الدراسية 2019 – 2020، على أن تتواصل الدروس إلى غابة يوم 23 جوان المقبل.

وقد تم إخضاع التلاميذ والاطار التربوي المعني بالعودة الدراسية والقاطنين بولايات غير الولايات التي يدرسون أو يعملون بها والتي تعتبر ولايات ذات خطورة كبرى أو متوسطة لانتقال فيروس كورونا وهي ولايات تونس ومنوبة وبن عروس وأريانة وسوسة وقفصة وقبلي وتطاوين ومدنين، إلى تقصي صحي.

وكان وزير التربية محمد الحامدي قد أكد في تصريح له أمس الأربعاء، أنه تم تعقيم كل المعاهد المعنية وتوفير المعقم السائل والكمامات وآلات قيس الحرارة بكل المؤسسات فضلا عن الاستعداد الإداري والبيداغوجي وتقسيم التلاميذ إلى أفواج لتحقيق التباعد الجسدي مع تواصل اليقظة ومتابعة الأوضاع في علاقة بتطور الوضع الوبائي في البلاد.

وستكون رزنامة مناظرة البكالوريا بالشكل التالي:

*الدورة الرئيسة ستُجرى أيام 8 و9 و10 و13 و14 و15 جويلية

*دورة المراقبة 27 28 29 30 جويلية

* الاعلان عن نتائج إمتحان البكالوريا في دورتها الرئيسية يوم 26 جويلية

*الاعلان عن نتائج دورة المراقبة لامتحان البكالوريا يوم 9 أوت .

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