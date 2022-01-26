استئناف العروض الفنية بالفضاءات المغلقة بطاقة استيعاب لا تتجاوز الـ 50%

أعلنت وزارة الشؤون الثقافية في بلاغ لها اليوم الأربعاء، أنه تقرر مواصلة تأجيل كافة التجمعات ذات الطابع الجمهوري الكثيف في الساحات العمومية والشوارع لاستحالة تطبيق التدابير الوقائية فيها.

كما تقرّر استئناف العروض الفنية والثقافية بالقاعات والفضاءات المغلقة التي يسهل فيها مراقبة تنفيذ البروتوكول الصحي مع الالتزام بطاقة استيعاب لا تتجاوز الـ 50%.

وذكّرت وزارة الشؤون الثقافية بمواصلة الالتزام بالتدابير الوقائية خاصة فيما يتعلق بارتداء الكمامة والتباعد الجسدي مع وجوب الاستظهار بجواز التلقيح.

ويتم تطبيق هذه الإجراءات بداية من صدور هذا البلاغ.

وأشارت الوزارة إلى أن التدابير المذكورة أعلاه، تبقى قابلة للتحيين وفقا للمستجدات المتصلة بتطوّر الوضع الصحي بالتنسيق مع الهياكل الصحية والإدارية ذات النظر، حفاظا على سلامة الجميع.

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