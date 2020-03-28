استئناف العلاقات التعاقدية بين الصيادلة والكنام

انعقدت ظهر أمس الجمعة 27 مارس 2020، بمقر الوزارة جلسة عمل ترأسها محمد الحبيب الكشو وزير الشؤون الاجتماعية وبحضور رئيس هيئة الصيادلة والكاتب العام للنقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة بحضور ممثلي الصندوق الوطني للتأمين على المرض والمدير العام للضمان الاجتماعي بالوزارة في اطار متابعة العلاقات التعاقدية بين الصندوق الوطني للتأمين على المرض والصيدليات الخاصة.

وقد تم، ضمانا لاستمرار العلاج للمضمونين الاجتماعيين في ظل الظروف الصحية الطارئة والاستثنائية الناجمة عن تداعيات فيروس كورونا المستجد، الاتفاق على استئناف العلاقات التعاقدية بين الصيادلة والصندوق ضمن أطر تعاقدية سيتم ضبطها بين النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة الى جانب ملائمة الأطر القانونية النافذة بما تتطلبه هذه المرحلة الاستثنائية من تدابير خاصة تضمن للمضمون الاجتماعي استمرارية الانتفاع بالعلاج.

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