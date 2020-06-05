استئناف العمل العادي للمحاكم العسكريّة بصورة كليّة

أعلنت وكالة الدولة العامّة لإدارة القضاء العسكري في بلاغ لها اليوم الجمعة، أنّه تبعا للبيان الصّادر عن رئاسة الحكومة في غرّة جوان 2020 والمتعلّق بالسّماح بالتنقّل بين الولايات إنطلاقا من 04 جوان 2020، فقد تقرّر استئناف العمل العادي للمحاكم العسكريّة بصورة كليّة وإعادة نشر القضايا التي تمّ تأجيلها بمقتضى البلاغ الصّادر بتاريخ 17 مارس 2020، وذلك وفق رزنامة يتمّ الإعلام بها بكتابة المحاكم العسكريّة.

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