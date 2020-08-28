استئناف العمل بنظام الحصتين بداية من الثلاثاء المقبل

أعنت وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد في بلاغ أصدرته اليوم الجمعة 28 أوت 2020، عن إستئناف العمل بنظام الحصتين بداية من الثلاثاء المقبل 1 سبتمبر 2020 بالنسبة لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية.
وسيكون ذلك على النحو التالي:
- أيام الإثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس: من الساعة الثامنة وثلاثين دقيقة صباحا(08:30) إلى الساعة منتصف النهار وثلاثين دقيقة (12:30) ومن الساعة الواحدة وثلاثين دقيقة(13:30 )إلى الساعة الخامسة وثلاثين دقيقة(17:30)
- يوم الجمعة: من الساعة الثامنة صباحا (08:00) إلى الساعة الواحدة بعد الزوال(13:00) ومن الساعة الثانية وثلاثين دقيقة ظهرا (14:30) إلى الساعة الخامسة وثلاثين دقيقة(17:30).
كلمات البحث :عمل;نظام الحصتين
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