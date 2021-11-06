استئناف المفاوضات بين تونس وصندوق النقد الدولي

اجتمعت السلطات الاقتصادية والمالية التونسية، ممثلة في مروان العباسي محافظ البنك المركزي التونسي وسمير سعيد وزير الاقتصاد والتخطيط وسهام نمسية وزيرة المالية يوم الخميس 4 نوفمبر 2021، عن بعد مع وفد من صندوق النقد الدولي بقيادة جهاد أزعور مدير قسم الشرق الأوسط وآسيا الوسطى (MENA).

ووفق بلاغ صادر عن البنك المركزي التونسي، فقد شارك في هذا الاجتماع كريس جيريغات رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في تونس وجيروم فاشير الممثل المقيم للصندوق في تونس وحسين حسيني مدير تونس لدى صندوق النقد الدولي.

وركز الاجتماع، الذي يأتي في إطار استمرار المناقشات الفنية بين موظفي صندوق النقد الدولي والسلطات التونسية، على استعراض التطورات الاقتصادية والنقدية في تونس.

كما ركز الاجتماع على الإصلاحات الاقتصادية التي تتوخاها السلطات التونسية والتي يمكن أن تحظى بدعم الشركاء الدوليين وعلى وجه الخصوص صندوق النقد الدولي بناء على طلب رسمي قدمته رئيسة الحكومة التونسية الأسبوع الجاري إلى المدير العام للصندوق.

وقد اتفق الوفد التونسي والوفد الذي يمثل صندوق النقد الدولي على أهمية التوجهات الاستراتيجية التي تتبناها الحكومة التونسية والتي سيتم ترجمتها جزئيًا على مستوى LF2022 ، القادرة على إعطاء إشارة قوية لكل من المانحين والمانحين. المستثمرون التونسيون والأجانب.

وقد تم الإجماع على أهمية إشراك جميع الأطراف الوطنية في إجراء هذه الإصلاحات.

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