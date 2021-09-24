استئناف جميع الأنشطة الرّياضية

اخر تحديث : 24/09/2021
من قبل | نشرت في : تونس,رياضة

وزارة شؤون الشباب والرياضة

أعلنت وزارة الشباب والرياضة والإدماج المهني في بلاغ لها اليوم الجمعة، أنه تقرّر استئناف جميع الأنشطة الرّياضية والشّبابية بالفضاءات الرّياضية والشبابية المفتوحة والمغلقة بداية من يوم الأحد 26 سبتمبر 2021 شريطة استظهار كافة المشاركين بما يفيد استكمالهم عمليّة التلقيح مع الحرص على تطبيق البروتوكولات الصحيّة المعتمدة من قبل الوزارة والجامعات الرّياضيّة.


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