استئناف حركة الجولان على شبكات شركة نقل تونس

اعلنت وزارة النقل في بلاغ لها اليوم الثلاثاء، أنه تم الاتفاق بخصوص تحديد موعد صرف منحة نهاية السنة لفائدة اعوان شركة نقل تونس وبناء عليه فإن حركة الجولان على شبكتي الحافلات والميترو وخط ت – ح – م ستعود الى سالف نشاطها.

وأشارت الوزارة إلى أن ممثلي الجامعة العامة للنقل تعهدوا باستئناف تأمين هذا المرفق العام خلال جلسة التفاوض التي ترأسها وزير النقل ربيع المجيدي بداية من الساعة 00.00 من تاريخ اليوم 03 جانفي 2023.

وكانت شركة نقل تونس قد أكدت في بلاغ أصدرته مساء الاثنين، أن الوقفة الإحتجاجية التي نفذها أعوان نقل تونس من كافة الأسلاك المهنية بدعوة من الجامعة العامّة هي إيقاف عشوائي للعمل تسبب في شلل حركة النقل بتونس الكبرى على شبكتي الحافلات والمترو الخفيف وخط ت -ح -م ممّا تسبّب في تعطيل سير المرفق العام ومصالح المواطن ولا يمكن له بأي حال من الأحوال أن يكون هذا التصرف في خدمة المؤسسة.

كلمات البحث :حركة الجولان;شركة نقل تونس