استئناف حركة المرور على مستوى الجسر المتحرك ببنزرت

أعلنت وزارة التجهيز والإسكان في بلاغ لها اليوم الأربعاء، أنه تم استئناف حركة المرور تدريجيا على مستوى الجسر المتحرك في حدود الساعة الواحدة وخمسين دقيقة بعد الظهر في الإتجاهين، وذلك على إثر الحريق الذي نشب صباح اليوم الأربعاء 26 جويلية 2023 على مستوى التجهيزات الكهربائية والاوتوماتيكية بالجسر المتحرك بمدينة بنزرت وتسجيل تعطل كلي لحركة المرور على مستوى الجسر من الساعة العاشرة صباحا إلى حدود الساعة الواحدة بعد الظهر وذلك لتتمكن وحدات الحماية المدنية من التدخل.

ودعت وزارة التجهيز والإسكان كافة مستعملي الطريق القادمين من تونس والقاصدين مدينة بنزرت عبر الجسر المتحرك إلى التخفيف من السرعة واحترام الإشارات المرورية وإرشادات أعوان المرور حفاظا على سلامتهم.

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