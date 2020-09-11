استئناف حركة سير قطارات نقل المسافرين على جميع الخطوط

أعلنت الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية في بلاغ لها اليوم الجمعة، استئناف حركة سير قطارات نقل المسافرين على جميع الخطوط.

وكانت شّركة السكك الحديديّة قد أعلنت مساء أمس الخميس، عن تعطّل حركة سير قطارات نقل المسافرين بين تونس و جبل الجلود في الاتّجاهين و بين تونس و منوبة في الاتّجاهين على الخطّين الرّابطين بين تونس/غار الدماء و تونس/بنزرت و ذلك بسبب تهاطل كمّيات هامّة من الأمطار و ارتفاع منسوب المياه على السكّة الحديدية بمدخل محطّة تونس.

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